ONGs denunciam nova onda de repressão no Irã após guerra com Israel

A Iran Human Rights, uma organização com sede na Noruega, relatou que seis pessoas foram enforcadas sob a acusação de espionagem para Israel desde o início do conflito, em 13 de junho.

Roya Boroumand, diretora-executiva da organização americana Centro Abdorrahman Boroumand para os Direitos Humanos no Irã, acusa Teerã de tentar suprimir o descontentamento com o "golpe humilhante" desferido por Israel.

Desde o fim do conflito com o Iraque de Saddam Hussein, na década de 1980, o Irã não implementou novos sistemas de alerta de ataques aéreos ou uma rede de abrigos para a população.

Além disso, os assassinatos de membros da liderança militar e científica do país nesses bombardeios expuseram o nível de penetração da inteligência israelense no Irã.

As autoridades relataram a prisão de três europeus, dois deles acusados de colaborar com a inteligência israelense.

"Como um animal ferido, a República Islâmica responde a qualquer ameaça que perceba no país com força letal", afirma Hadi Ghaemi, diretor executivo do Centro de Direitos Humanos no Irã (CHRI), em Nova York.