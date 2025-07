ONG pede que EUA e El Salvador prestem contas por usar venezuelanos como 'moeda de troca'

Além disso, "o mecanismo empregado para o retorno das vítimas e sua troca por prisioneiros do sistema venezuelano se assemelha mais a uma troca de reféns executada fora de qualquer controle do direito internacional humanitário", destacou.

Com a troca, segundo a Cristosal, "os Estados envolvidos reconheceram ter prisioneiros retidos de forma ilegítima contra normas internacionais de direitos humanos".

Em um sistema democrático, "o processo penal é conduzido por tribunais que podem decidir sobre a liberdade das pessoas com base em fatos comprovados", ressaltou a ONG.

"Um sintoma do colapso do sistema democrático de um país é a submissão absoluta de suas autoridades judiciais ao poder político" e "neste caso presenciamos como presidentes decretaram a detenção e liberdade de pessoas fora do controle democrático", sustentou a Cristosal.