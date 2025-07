Onda de calor na Europa e mudanças no Tibete: o mundo nas fotos da semana

As altas temperaturas tornaram as praias em atrativos turísticos e em alternativa para driblar o calor. Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A semana começou com a onda de calor no hemisfério norte. Na imagem acima, de Abdel Majid Bziouat, milhares de banhistas aproveitam o dia de sol na praia de Sale, na cidade de Rabat, no Marrocos.

Uma turista caminha na praia enquanto um barco com imigrantes passa. Sameer Al-DOUMY / AFP

Na França, o fotógrafo Sameer Al-Doumy capturou a passagem de imigrantes na praia de Hardelot, na cidade de Neufchatel-Hardelot, noroeste do país.

O local serve como ponto de passagem para aqueles que querem atravessar o canal inglês, rumo ao Reino Unido.

Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, agradece os seguidores. Sanjay BAID / AFP

Na segunda-feira (30), o Dalai Lama foi agraciado por seguidores budistas às vésperas do seu 90º aniversário no templo tibetano de McLeod Ganj, próximo de Dharamsala, na Índia, fotografado por Sanjay Baid.

Na oportunidade, o líder religioso afirmou que a linhagem dos líderes budistas continuará mesmo após a sua morte e que a tradição da reencarnação do próximo Dalai Lama será mantida.

O fenômeno climático surpreendeu a cidade de Cabo da Roca. Arthur CARVALHO / AFP

Em Portugal, as lentes de Arthur Carvalho capturaram a raras formações de "nuvens de rolo" ou também conhecidas como "Volutus", na cidade de Cabo da Roca, no sudoeste do país.

O fenômeno é uma massa de nuvens longa, geralmente baixa, horizontal, destacada e em forma de tubo, que muitas vezes parece rolar lentamente.

Atração olímpica foi reaberta durante o Fête de la Musique. Christophe DELATTRE / AFP

A reinstalação do balão suspenso com a pira olímpica chamou a atenção dos franceses — e ainda mais após o clique de Christophe Delattre, que capturou a lua entre as hastes de sustentação do mesmo.

O monumento foi projeto pelo designer Mathieu Lehanneur e apresentado na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Brasileiro marcou o gol da vitória saudita nos Estados Unidos. Chandan Khanna / AFP

Nos Estados Unidos, Chandan Khanna colocou uma câmera atrás do gol e capturou o exato momento em que o jogador brasileiro Marcos Leonardo, deitado no chão, marca o gol da vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City, no Camping World Stadium, em Orlando, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

O segundo gol do brasileiro, e quarto, colocou o clube saudita nas quartas de final da competição.

Norte-coreanos correm na praia de Wonsan, na mais nova arma propagandística do turismo de Kim Jon Un. KIM Won Jin / AFP

Na terça-feira (1), norte-coreanos puderam visitar o novo complexo de praia e resort de Wonsan, denominado Wonsan Kalma Coastal Tourist Area. A foto é de Kim Won Jin.

O novo projeto de Kim Jong-un busca atrair receitas através do turismo no exótico país asiático, considerado um dos mais fechados do mundo.

O amanhecer vermelho na Torre Eiffel, em Paris. Thibaud MORITZ / AFP

No mesmo dia, o fotógrafo Thibaud Moritz capturou o verão boreal de Paris transformando o amanhecer dos franceses com um céu avermelhado próximo a Torre Eiffel.

Um tigre se refresca durante o verão italiano em Roma. Tiziana FABI / AFP

Na quarta-feira (2), o zoológico Bioparco de Roma, na Itália, distribuiu alimentos com envolturas de gelo aos animais.

A foto de Tiziana Fabi mostra um tigre se refrescando no verão italiano com a peça congelada.

As chamas de Kyiv após as explosões de drones e mísseis russos. OLEKSII FILIPPOV / AFP

Na madrugada de quinta (3) para sexta (4), Kiev, capital da Ucrânia, sofreu com mais uma onda de mísseis russos. O clique de Oleksii Filippov mostra áreas residenciais em chamas após uma bateria de aproximadamente 539 drones e 11 mísseis.

O Republicano Donald Trump dança ao final do seu discurso na Iowa State Fairground. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Nesta sexta (4), o presidente americano Donald Trump visitou a Iowa State fairground, a maior feira de agricultura dos Estados Unidos realizada na cidade de Des Moines, no estado de Iowa.