Onda de calor deixa ao menos oito mortos na Europa e fecha Torre Eiffel

Último andar da Torre Eiffel foi fechado nesta quarta-feira. Philippe LOPEZ / AFP

A passagem de uma onda de calor pela da Europa deixou ao menos oito mortos até esta quarta-feira (2). Espanha, França Portugal vivenciaram o mês de junho mais quente de suas histórias, com termômetros acima de 40ºC desde o fim da última semana.

Em Paris, os termômetros se aproximaram dos 38°C na terça-feira (1º) e o último andar da Torre Eiffel foi fechado. A onda de calor também levou ao fechamento de escolas na França, onde mais de 300 pessoas receberam atendimento médico com insolação e outras duas morreram, informa o g1.

— Temos ar-condicionado, mas não é muito potente — disse Raphael, 27 anos, no subúrbio parisiense.

Também foram registradas três mortes na Espanha, onde os termômetros ultrapassaram os 46ºC em algumas regiões. Uma delas foi de uma criança, de dois anos, na terça-feira, que morreu após permanecer algumas horas em um carro estacionado ao sol em Valls, província catalã de Tarragona.

Outros dois espanhóis morreram em incêndio florestal de "características muito violentas" no noroeste da Espanha. Segundo autoridades locais, ambos eram funcionários de uma empresa agrícola e foram encontrados sem vida no estabelecimento, próximo ao incêndio que atingiu a região do município de Coscó.

Também há relatos de mortes devido ao calor na Turquia e na Itália, mas ainda não há informações sobre estes casos. A onda de calor foi classificada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) como um "assassino silencioso".

Onda de calor

De Portugal à Croácia e Grécia, passando por Alemanha, Áustria e Suíça, alertas foram emitidos pela OMM na Europa devido ao calor extremo.

— Como resultado das mudanças climáticas provocadas pelo homem, o calor extremo está se tornando mais frequente, mais intenso. É algo com o qual temos que aprender a conviver — disse Clare Nullis, porta-voz da Organização Meteorológica Mundial.

Recordes de temperatura

A Espanha vivenciou o junho mais quente já registrado, com uma temperatura média de 23,6 °C, ainda mais alta do que a média normal para julho e agosto, anunciou a Agência Meteorológica Estatal (Aemet) na terça-feira.

No sábado, o país bateu um recorde desde o início dos registros: os termômetros marcaram 46º C em Granado, Andaluzia, superando a máxima de 45,2º C registrada em Sevilha em junho de 1965.