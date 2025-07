Objetos da série 'Downton Abbey' serão leiloados em Londres em agosto

Entre as peças em destaque estão o carro dos Grantham, um Sunbeam 20/60, estimado entre US$ 33.700 e US$ 46.500 (R$ 188 mil e R$ 259 mil, na cotação atual), o vestido de noiva usado por Lady Mary em seu casamento com Matthew Crawley (3ª temporada, episódio 14), avaliado entre US$ 5.000 e US$ 5.800 (R$ 28.000 e R$ 32,3 mil), e uma calça saruel de Lady Sybil (1ª temporada, episódio 4), com a mesma estimativa.