O que se sabe sobre os arquivos que os EUA divulgaram sobre o assassinato de Martin Luther King

Registros federais relacionados à investigação do assassinato do reverendo Martin Luther King Jr., em 1968, foram divulgados nesta segunda-feira, 21, após a liberação em março de milhares de documentos sobre a morte do então presidente americano John F. Kennedy, em 1963.

Em janeiro deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a divulgação de milhares de documentos governamentais confidenciais sobre o assassinato de JFK, ao mesmo tempo em que decidiu desclassificar registros federais relacionados às mortes do senador de Nova York Robert F. Kennedy e de King há mais de cinco décadas.

Trump ordenou que a diretora de Inteligência Nacional Tulsi Gabbard e a procuradora-geral Pam Bondi coordenassem com outros funcionários do governo a análise dos registros relacionados aos assassinatos de RFK e King e apresentassem um plano ao presidente para sua "liberação completa". Cerca de 10 mil páginas de registros sobre o assassinato de RFK foram liberadas em 18 de abril.

Mais tarde, os advogados do Departamento de Justiça solicitaram a um juiz federal que encerrasse uma ordem de lacre dos registros quase dois anos antes da data de expiração. A Conferência de Liderança Cristã do Sul, liderada por King, se opõe à divulgação de qualquer um dos registros por motivos de privacidade. Os advogados da organização disseram que os parentes de King também queriam manter os arquivos em sigilo.

Acadêmicos, entusiastas da história e jornalistas têm se preparado para estudar os documentos a fim de encontrar novas informações sobre o assassinato do líder dos direitos civis em 4 de abril de 1968, em Memphis, no Tennessee.

A declaração da família King, divulgada após a ordem de Trump em janeiro, dizia que eles esperavam ter a oportunidade de analisar os arquivos como uma família antes de sua divulgação pública. A família de King, incluindo seus dois filhos vivos, Martin III e Bernice, foi avisada com antecedência sobre a divulgação e teve suas próprias equipes analisando os registros antes da revelação pública.

Em uma declaração divulgada nesta segunda-feira, os filhos de King chamaram o caso de seu pai de "curiosidade pública cativante por décadas". Mas eles também enfatizaram a natureza pessoal do assunto e pediram que "esses arquivos devem ser vistos dentro de seu contexto histórico completo".

"Pedimos àqueles que se envolverem com a divulgação desses arquivos que o façam com empatia, moderação e respeito pela dor contínua de nossa família", diz a declaração. Veja a seguir o que sabemos sobre o assassinato e o que os acadêmicos disseram antes da divulgação dos documentos.

Como foi o assassinato?

King estava na varanda do Lorraine Motel, em Memphis, indo jantar com alguns amigos, quando foi baleado e morto. Ele estava na cidade para apoiar uma greve de trabalhadores do setor de saneamento que protestava contra as más condições de trabalho e os baixos salários.

Na noite anterior ao assassinato, King proferiu o famoso discurso "Mountaintop" em uma noite tempestuosa no Mason Temple, em Memphis. Uma marcha anterior na Beale Street havia se tornado violenta, e ele retornou a Memphis para liderar outra marcha como uma expressão de protesto não violento.

O americano também estava planejando a Campanha das Pessoas Pobres para se manifestar contra a injustiça econômica.

A investigação do FBI

Após uma longa caça ao homem, James Earl Ray foi capturado em Londres, na Inglaterra, e se declarou culpado pelo assassinato de King. Mais tarde, ele renunciou a essa declaração e manteve sua inocência até sua morte em 1998.

Documentos do FBI divulgados ao longo dos anos mostram como o departamento grampeou as linhas telefônicas de King, colocou escutas em seus quartos de hotel e usou informantes para obter informações contra ele.

"Ele foi alvo implacável de uma campanha de desinformação e vigilância invasiva, predatória e profundamente perturbadora", diz a declaração da família King.

Membros da família de King - e outros - questionaram se Ray agiu sozinho ou se ele sequer estava envolvido. A viúva do reverendo, Coretta Scott King, solicitou a reabertura da investigação e, em 1998, a então procuradora-geral Janet Reno instruiu a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça dos EUA a fazer isso.

O Departamento de Justiça disse que "não encontrou nada que perturbasse a determinação judicial de 1969 de que James Earl Ray assassinou King".

Dexter King, um dos filhos de King, encontrou-se com Ray na prisão em 1997, dizendo depois que acreditava nas alegações de inocência de Ray. Dexter King morreu em 2024.

Com o apoio da família de King, um julgamento civil no tribunal estadual foi realizado em Memphis em 1999 contra Loyd Jowers, um homem que supostamente sabia de uma conspiração para assassinar King. Dezenas de testemunhas depuseram e um júri de Memphis concluiu que Jowers e outras pessoas não identificadas, incluindo agências governamentais, participaram de uma conspiração para assassinar o americano.

O que o público verá nos documentos recém-liberados?

Não está claro o que os registros realmente mostrarão.

Os estudiosos de King, por exemplo, gostariam de ver quais informações o FBI estava discutindo e circulando como parte de sua investigação, disse Ryan Jones, diretor de história, interpretação e serviços de curadoria do Museu Nacional dos Direitos Civis em Memphis.

"Isso é fundamental, pois o público americano, naquela época, não sabia que o FBI envolvido na investigação estava liderando uma campanha de difamação para desacreditar o mesmo homem enquanto ele estava vivo", disse Jones. "Era o mesmo departamento que estava recebendo avisos de tentativas de assassinato contra King e os ignorou."

Os acadêmicos que estudaram o homem também gostariam de ver informações sobre a vigilância do FBI sobre King, inclusive até que ponto eles foram para obter detalhes sobre sua vida pessoal, rastreá-lo e tentar desacreditá-lo como antiamericano, disse Lerone A. Martin, diretor do Instituto de Pesquisa e Educação Martin Luther King Jr. da Universidade de Stanford.

No entanto, Martin disse que não espera que os documentos tenham uma "arma fumegante que finalmente dirá: 'Veja, isso é 100% de evidência de que o FBI estava envolvido nesse assassinato'".

"Temos que ver esses documentos com um olhar de suspeita por causa da extensão que o FBI estava disposto a fazer para tentar desacreditá-lo", disse Martin.

Por que agora?

A ordem de Trump sobre a liberação dos registros diz que é de "interesse nacional" liberar os registros. "Suas famílias e o povo americano merecem transparência e verdade", dizia a ordem.

No entanto, o momento da liberação levou ao ceticismo de alguns observadores. Jones questionou por que o público americano não teve acesso a esses documentos muito antes. "Por que eles foram lacrados com base na segurança nacional, se o assassino estava na prisão fora de Nashville?", disse ele.

Jones disse que há estudiosos que acham que a liberação dos registros é um "golpe de relações públicas" de um governo presidencial que está "reescrevendo e omitindo os avanços de algumas pessoas que estão ligadas a outras de cor ou diversidade".

O Pentágono tem sido questionado por legisladores e cidadãos sobre a remoção de heróis militares e menções históricas dos sites do Departamento de Defesa e das páginas de mídia social depois de ter eliminado o conteúdo on-line que promovia mulheres ou minorias. Em resposta, o departamento restaurou algumas dessas postagens.

Martin disse que a motivação de Trump poderia ser parte de um esforço para lançar dúvidas sobre as instituições governamentais. "Pode ser uma oportunidade para o governo Trump dizer: 'Veja, o FBI é maligno, eu tenho tentado lhe dizer isso. É por isso que coloquei o diretor do FBI Kash Patel no cargo, porque ele está limpando o Deep State'", disse Martin.

Outro fator poderia ser os dois atentados contra a vida de Trump quando ele estava fazendo campanha para um segundo mandato presidencial e o desejo de "expor a história mais ampla dos assassinatos nos EUA", disse Brian Kwoba, professor associado de história da Universidade de Memphis.