O que muda para os brasileiros com as novas regras anti-imigração aprovadas em Portugal; veja ponto a ponto

As medidas votadas no parlamento ainda dependem da sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem 20 dias para tomar uma decisão. Ele pode, neste período, pedir que o Tribunal Constitucional do país avalie se o texto está de acordo com a carta magna do país e pode vetá-la ou alterá-la. Se decidir pela sanção, só então que as novas regras passam a vigorar.