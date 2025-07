'O que incomoda os EUA de Cuba é a verdadeira independência', diz presidente

A administração do presidente americano, Donald Trump, impôs, na sexta-feira, as primeiras sanções contra Díaz-Canel após estes protestos que deixaram um morto, dezenas de feridos e centenas de detidos.

"O que incomoda os EUA de Cuba é a verdadeira independência, que aqui não governem as transnacionais, que tenhamos saúde e educação grátis, que não peçamos permissão para condenar crimes como os Israel e EUA contra os palestinos", escreveu o presidente cubano em sua conta no X.

Washington sempre condenou a resposta de Havana aos protestos, mas as relações bilaterais ficaram ainda mais tensas com a volta de Trump à Casa Branca, em janeiro.

No fim de junho, o republicano assinou um memorando para blindar sua política de linha-dura com a ilha comunista.

A decisão inclui Díaz-Canel, que também chefia o Partido Comunista no poder, e dois ministros: o da Defesa, Álvaro López Miera, e o do Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

"Nós nos solidarizamos com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ante as medidas ilegais impostas contra ele", publicou Maduro no Telegram. "Venezuela sempre com Cuba!", ressaltou.