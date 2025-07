O que há por trás das mortes misteriosas de inimigos de Vladimir Putin?

Entre os mortos, estão opositores, ex-aliados e jornalistas críticos a Vladimir Putin. NATALIA KOLESNIKOVA / POOL/AFP

O suicídio do ex-ministro de Transportes da Rússia Roman Starovoit é mais uma morte envolvendo políticos no país. Ao longo dos pouco mais de 25 anos de governo Vladimir Putin, são recorrentes os óbitos — por vezes suspeitos — de autoridades, antigos aliados, opositores e inimigos do Kremlin (veja a lista abaixo).

Starovoit, 53 anos, foi encontrado morto horas depois de ter sido destituído do governo Putin. O ex-ministro estava dentro de um carro, com um ferimento de bala. Segundo a mídia estatal, o político era suspeito de corrupção.

O governo russo se disse "chocado" pelo episódio, classificado como "trágico e triste". O caso será investigado.

Roman Starovoit tinha 53 anos. Maxim Shemetov / POOL/AFP

Além de suicídios, há mortes de políticos russos relacionadas a supostos envenenamentos, assassinatos e outras ocorrências suspeitas, como quedas de edifícios.

Veja, abaixo, os episódios mais conhecidos:

Alexei Navalni, blogueiro opositor

Sobreviveu a um envenenamento, mas morreu na prisão em 2024

Blogueiro morreu em uma prisão no Ártico. VERA SAVINA / AFP

Considerado um dos principais opositores de Putin, Alexei Navalni ganhou destaque como blogueiro e ativista anticorrupção.

O político foi envenenado em 2020. O agente químico utilizado teria sido uma substância sofisticada plantada nas roupas íntimas do político ou na água ingerida por ele. Contudo, o governo russo sempre negou as acusações de envolvimento no caso.

Navalni sobreviveu ao suposto envenenamento, mas foi preso e morreu, em 2024, em uma penitenciária no Ártico. As autoridades russas disseram que o opositor de Putin passou mal após uma caminhada e perdeu a consciência. A família de Navalni não teve acesso ao corpo dele.

Maxim Kuzminov, piloto desertor

Atropelado e baleado em 2024

Maxim Kuzminov, piloto russo que desertou para a Ucrânia, foi morto baleado e atropelado na Espanha. De acordo com o jornal El País, de Madri, a inteligência espanhola não tinha dúvidas de que a Rússia estava por trás do caso.

Yevgeny Prigozhin, ex-aliado

Morreu na queda de um avião em 2023

De "cozinheiro de Putin" a acusado de liderar motim, Prigozhin morreu em 2023. Telegram channel @concordgroup_official / AFP

O chefe da milícia Wagner, Yevgueni Prigozhin era um mercenário conhecido como "cozinheiro de Putin". O apelido foi dado porque o antigo vendedor de cachorro-quente virou dono de restaurantes e, após crescer na sociedade russa, se tornou fornecedor da cozinha do Kremlin.

Em 2022, admitiu ser o fundador de um grupo paramilitar que atuava na guerra da Rússia com a Ucrânia. Contudo, em junho de 2023, ele liderou o que foi tratado como um motim contra o governo russo, marchando com soldados do Wagner rumo a Moscou.

Dois meses depois, um avião caiu na região de Tver, na Rússia, durante o trajeto entre Moscou e São Petersburgo. Prigozhin estava na lista de passageiros.

Pavel Antov, magnata e deputado

Caiu do terraço de um hotel em 2022

Antov, que representava o partido Rússia Unida do presidente Vladimir Putin, foi encontrado morto após cair do terraço de um hotel na Índia em 2022.

Meses antes, a imprensa publicou uma mensagem de WhatsApp na qual o político chamava de "terrorismo" um bombardeio do Kremlin contra a Ucrânia. O deputado negou as acusações e insistiu em que apoiava a "operação militar especial" da Rússia no país vizinho.

A polícia indiana classificou a morte como um acidente. Dias antes, um amigo de Antov havia sofrido um ataque cardíaco no hotel.

Ravil Maganov, empresário crítico

Caiu de uma janela em 2022

O presidente do conselho da Lukoil, maior empresa privada de petróleo da Rússia, Ravil Maganov, morreu após cair da janela do sexto andar de um hospital em Moscou. Um comunicado da empresa, contudo, informou apenas que Maganov "faleceu após uma doença grave", sem detalhar o caso.

A Lukoil foi uma das poucas empresas russas a pedir publicamente o fim da operação militar da Rússia na Ucrânia, pedindo em março a "cessação imediata do conflito armado".

Boris Nemtsov, político opositor

Baleado nas costas em 2015

Corpo de opositor na Grande Ponte de Pedra, que fica perto do Kremlin. DMITRY SERERYAKOV / AFP

Em 2015, o político de oposição Boris Nemtsov foi baleado quatro vezes nas costas por um atirador desconhecido. Na década de 1990, Nemtsov era uma estrela política e foi visto por muito tempo como um possível nome para a presidência.

Quando Putin sucedeu Boris Yeltsin, Nemstov chegou a apoiar a escolha, mas se tornou cada vez mais crítico ao Kremlin. Uma década depois, liderou os protestos contra os resultados das eleições parlamentares. Horas antes de ser assassinado, convocou marchas contra o envolvimento militar da Rússia na Ucrânia.

Boris Berezovski, magnata

Suposto suicídio em 2013

Empresário foi encontrado morto em Londres. Leon Neal / AFP

Em 2013, o magnata Boris Berezovski foi encontrado morto no banheiro de casa, no Reino Unido, onde vivia em autoexílio desde que começou a ter desentendimentos com Putin. Ele estava com uma corda no pescoço, o que indicava suicídio, mas os legistas não conseguiram determinar a causa da morte.

Berezovski era conhecido no Brasil por seu envolvimento na parceria entre MSI e Corinthians nos anos 2000.

Alexander Litvinenko, ex-espião

Envenenado em 2006

Em 2006, Litvinenko se reuniu com um ex-agente da KGB em Londres. Na mesma noite, passou mal e foi internado. O antigo espião perdeu os cabelos e morreu dias depois.

Em um uma carta póstuma, Alexander Litvinenko acusou o presidente Putin de ser responsável por sua morte. Putin negou as acusações, denunciando uma "provocação política".

Anna Politkovskaya, jornalista

Baleada em 2006

Protestos denunciaram o assassinato de jornalista. Ver Descrição / Ver Descrição

O ex-agente Alexander Litvinenko também acusava Putin de ter ordenado o assassinato da jornalista Anna Politkovskaya. A repórter que criticou o presidente no livro A Rússia de Putin foi baleada à queima-roupa no elevador do prédio onde morava em 2006.

Cinco homens foram condenados pelo assassinato, mas o juiz concluiu que o crime teria sido encomendado. Putin negou qualquer envolvimento do Kremlin na morte da jornalista.

Em 2023, um policial condenado pelo crime recebeu o indulto do presidente Vladimir Putin após se alistar nas forças da Rússia na Ucrânia.

Sergei Iushenkov, ex-coronel

Baleado em 2003