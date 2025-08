Nos EUA, democratas preparam manobra que pode forçar Senado a votar tarifas ao Brasil

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Senadores democratas dos Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (31), intenção de apresentar uma "resolução privilegiada" para desafiar as tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump , para as importações brasileiras, segundo comunicado conjunto. A manobra pode forçar prioridade à pauta na fila de votação na casa.

"Em uma ordem executiva emitida ontem, Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para impor as tarifas. Qualquer senador pode desafiar o uso da IEEPA com uma resolução privilegiada, como a que os legisladores apresentarão. Isso significa que o Senado será obrigado a votar a legislação", explicam Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Chuck Schumer e Ron Wyden no texto.