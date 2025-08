Noruega receberá centro de dados para IA gerido por parceria que inclui OpenAI

Para essa iniciativa, batizada de Stargate Norway, as empresas Aker e Nscale, que serão proprietárias de 50% do centro de dados, investirão cerca de 1 bilhão de dólares (quase 6 bilhões de reais) na fase inicial do projeto, afirma o comunicado conjunto.

Trata-se da "primeira iniciativa da OpenAI em matéria de centros de dados no continente, assim como a primeira sede europeia no âmbito do seu programa 'OpenAI for Countries'," destacam as empresas no comunicado.