Norte-coreano detido após atravessar a fronteira terrestre com o Sul

Um civil norte-coreano cruzou na quinta-feira (3) a fronteira terrestre com a Coreia do Sul na Zona Desmilitarizada (DMZ) e foi detido após uma longa operação de acompanhamento, informaram autoridades militares sul-coreanas.

O Exército destacou que "as autoridades competentes" investigarão as circunstâncias dos fatos, ocorridos no centro-oeste da linha de demarcação.