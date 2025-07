Nobel da Paz Rigoberta Menchú se naturaliza mexicana

A ativista indígena Rigoberta Menchú, ganhadora do Nobel da Paz, recebeu nesta quarta-feira (16) sua carta de naturalização como mexicana, informou a chancelaria do país norte-americano.

A Secretaria de Relações Exteriores do México publicou na rede social X imagens do momento em que Menchú, vestida com roupas tradicionais maias, recebeu o documento das mãos do chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente.