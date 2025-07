Negociações de trégua em Gaza tropeçam no plano de retirada de Israel, dizem palestinos

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas para chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza enfrentam problemas com o plano de retirada do Exército israelense do território palestino, disseram fontes palestinas próximas às negociações à AFP neste sábado (12).

As delegações de ambos os lados iniciaram negociações na capital do Catar, Doha, no último domingo para tentar chegar a uma trégua no conflito desencadeado pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Tanto o Hamas quanto Israel indicaram que dez pessoas sequestradas pelos islamistas naquele dia e que permanecem reféns em Gaza seriam libertadas se um acordo de cessar-fogo de 60 dias fosse alcançado.

No entanto, uma fonte palestina afirmou que a recusa de Israel em se retirar do território impede o progresso nas negociações, nas quais Estados Unidos, Egito e Catar são mediadores.

As negociações enfrentam "obstáculos e dificuldades complexas", disse uma das fontes palestinas à AFP, destacando a "insistência" de Israel em se ater a um mapa que prevê "manter suas forças em mais de 40% da Faixa de Gaza", um território de mais de dois milhões de habitantes devastado por mais de 21 meses de guerra.

Segundo a fonte, o objetivo de Israel é "aglomerar centenas de milhares de deslocados em uma área a oeste de Rafah, em preparação para um deslocamento forçado da população para o Egito ou outros países".

Nos últimos dias, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmou que, com esta guerra, seu país busca libertar os reféns mantidos em Gaza, destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas e expulsar o movimento islamista palestino de Gaza.

Semanas atrás, o presidente afirmou que queria assumir o controle do território palestino.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque de 7 de outubro, 49 permanecem em Gaza, 27 das quais foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

- Alguns "avanços" -

"O Hamas exige a retirada completa das forças israelenses de todas as áreas ocupadas por Israel após 2 de março de 2025" na Faixa de Gaza, disse a outra fonte à AFP, acusando Israel de "atrasar e obstruir o acordo, a fim de continuar sua política de guerra de extermínio".

No entanto, relatou "avanços" em questões como ajuda humanitária e a troca de reféns por prisioneiros palestinos em Israel.

Antes de retornar na sexta-feira de uma visita aos Estados Unidos, onde se reuniu com o presidente Donald Trump, Netanyahu declarou estar disposto a negociar um cessar-fogo permanente em Gaza após uma possível trégua de 60 dias.

No entanto, condicionou isso ao desarmamento do Hamas e ao abandono do governo de Gaza, que controla desde 2007.

- "250 alvos terroristas" -

Enquanto isso, na Faixa de Gaza, o Exército israelense continuou a ofensiva lançada em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou 14 mortos neste sábado, segundo a Defesa Civil de Gaza.

Entre os mortos estavam um homem, sua esposa e seu filho, que morreram quando sua barraca foi atingida por um bombardeio noturno no campo de deslocados de Deir al-Balah, no centro do território, disse Mahmoud Basal, porta-voz do corpo de socorristas.

O Exército israelense indicou ter "bombardeado cerca de 250 alvos terroristas" nas últimas 48 horas, em todo o território palestino.

Dadas as restrições impostas à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso ao local, a AFP não está em condições de verificar de forma independente as alegações feitas pelas diversas partes.

O ataque de 7 de outubro de 2023 deixou 1.219 israelenses mortos, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Pelo menos 57.823 palestinos, a maioria civis, morreram nas operações de retaliação do Exército israelense em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do governo liderado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.