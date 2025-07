Na França, prisioneiro foge da cadeia escondido em bolsa de roupas sujas de outro detento

O jornal francês Le Monde afirmou que o fugitivo foi identificado como Elyazid A, de 20 anos, conhecido como Joker ou Equalizer. Natural do arquipélago de Mayotte, território francês no oceano Índico, ele estava em uma prisão em Corbas, na região metropolitana de Lyon, para cumprir penas cumulativas. O francês também é investigado por homicídio e conspiração criminosa.

As primeiras investigações dos policiais da Divisão Especializada em Crime Organizado (DCOS) de Lyon apontaram que Elyazid se escondeu em uma bolsa de nylon e conseguiu passar por todas as portas enquanto era carregado em um carrinho de transportes por seu companheiro de cela, que tinha sido libertado, ainda segundo o Le Monde.

A administração prisional notou o sumiço do prisioneiro no sábado, 12, e iniciou uma operação de busca - com direito a Aviso Vermelho da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol.