Musk elogia Donald Trump por cessar-fogo na Faixa de Gaza, um dia após ser ameaçado de deportação

"Crédito onde é devido. Donald Trump resolveu com sucesso vários conflitos sérios ao redor do mundo", escreveu.

A mensagem de Elon Musk surge um dia após Trump comentar sobre uma possível deportação do bilionário , em entrevista a jornalistas em frente à Casa Branca na terça-feira (1º). Na ocasião, o presidente não confirmou e nem descartou a possibilidade, em uma fala com tom enigmático.

Ameaças

Ainda na terça-feira, Trump utilizou a Truth Social para publicar uma mensagem contra Musk. O presidente ameaçou o bilionário pelas críticas realizadas contra sua proposta de lei orçamentária, que foi aprovada no Senado dos Estados Unidos no mesmo dia, com voto de desempate do vice-presidente, JD Vance.