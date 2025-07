Morre Roberto Servitje, cofundador da multinacional mexicana de panificação Bimbo

Roberto Servitje, cofundador da panificação mexicana Grupo Bimbo, uma das maiores do mundo com presença em 35 países, faleceu nesta quinta-feira (17), anunciou o Secretário de Economia, Marcelo Ebrard.

"Lamento o falecimento de Roberto Servitje, sempre proativo e com um forte senso de cooperação para com o nosso país", disse Ebrard na rede social X.

Em 1954, Roberto Servitje foi responsável pela expansão das operações da panificação no México e, no final da década de 1970, assumiu a liderança da empresa.

Sua morte ocorreu no mesmo dia em que a empresa anunciou um investimento de US$ 2 bilhões no México para os próximos três anos.