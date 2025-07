Morre Frank Barrie, ator britânico e astro do teatro, aos 88 anos

Barrie teve uma carreira de destaque tanto na televisão quanto no teatro.

O ator britânico Frank Barrie faleceu aos 88 anos, em casa, cercado pela família. A informação foi confirmada por sua agência, Scott Marshall Partners, que destacou que o artista partiu em paz no dia 30 de junho. As informações são da BBC .

Nascido em Scarborough, Inglaterra , e criado em York, Barrie teve uma carreira de destaque tanto na televisão quanto no teatro. Ele ficou conhecido do grande público por interpretar Edward Bishop na novela EastEnders, entre 2010 e 2011.

Nos palcos, Barrie brilhou em diversos papéis shakespearianos e integrou a renomada Companhia Nacional de Teatro de Sir Laurence Olivier, no Old Vic, consolidando-se como um dos grandes nomes do teatro britânico. Em nota, sua agência comunicou: