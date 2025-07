Moradores são evacuados no sul da França por incêndio florestal

Um incêndio destruiu nesta segunda-feira (7) 1.500 hectares de floresta nos arredores de Narbonne, no sul da França, e obrigou a retirada dos moradores de uma comunidade onde as chamas atingiram suas casas.

Mais de mil bombeiros foram mobilizados para impedir que as chamas alcançassem os bairros do sul de Narbonne e os vilarejos de Bages e Peyriac de-Mer.

"Perdi tudo. Estou no meu carro com meus seis cachorros. Alguns cavalos morreram no incêndio, os vizinhos nos ajudaram a salvar cerca de 30", contou a mulher de 60 anos.