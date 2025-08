Moderna cortará sua força de trabalho em 10%

Os cortes de pessoal fazem parte de um plano apresentado pela empresa em fevereiro para "reduzir as despesas operacionais em 1,4 bilhão de dólares (R$ 7,8 bilhões) e 1,7 bilhão de dólares (R$ 9,5 bilhões) até 2027 e alinhar melhor sua estrutura de custos e capacidades às condições atuais do negócio", afirmou a Moderna em um comunicado.

"Até o final do ano, esperamos ter menos de 5.000 funcionários" em todas as fábricas do grupo em todo o mundo, explicou o CEO do laboratório, Stéphane Bancel, nesta quinta-feira, em uma mensagem aos funcionários, à qual a AFP teve acesso.