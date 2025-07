Moção de censura faz parte do 'manual' extremista, diz von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tachou, nesta segunda-feira (7), a moção de censura de que é alvo no Parlamento Europeu de uma jogada tirada do "manual" dos extremistas.

A moção de censura "é tirada diretamente do velho manual dos extremistas, que divide a sociedade e erode a confiança na democracia com alegações falsas", disse.

Von der Leyen enfrenta, nesta segunda-feira, uma moção de desconfiança impulsionada por um eurodeputado ultradireitista, com poucas chances reais de êxito.

A iniciativa foi lançada pelo eurodeputado da extrema direita romena Gheorghe Piperea, que critica a falta de transparência de Von der Leyen e da Comissão Europeia no escândalo apelidado de "Pfizergate".

Von der Leyen nunca tornou pública uma troca de mensagens de texto com o CEO da Pfizer, Albert Bourla, durante a pandemia de covid-19, em um momento em que a Comissão negociava a compra de enormes quantidades de vacinas deste laboratório.

O jornal The New York Times recorreu à justiça para ter acesso à troca de mensagens entre Von der Leyen e Bourla, mas descobriu que as mensagens não tinham sido preservadas.