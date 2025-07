Misterioso desaparecimento de dois príncipes na Torre de Londres ressurge após cinco séculos

Em 1483, dois jovens príncipes, filhos do rei Eduardo IV, desapareceram na Torre de Londres, dando origem a um grande mistério da história inglesa. Mais de cinco séculos depois, a teoria de que foram assassinados por seu tio, Ricardo III, segue sendo controversa.

Estes restos foram então atribuídos, sem que pudesse ser confirmado, aos filhos do rei Eduardo IV da Inglaterra, que eram Eduardo, de 12 anos, herdeiro do trono, e Ricardo, de 9, que teriam sido assassinados por ordem de seu tio e irmão de Eduardo IV, Ricardo.

Mas a autora britânica Philippa Langley, que contribuiu para a descoberta do corpo de Ricardo III em um estacionamento de Leicester, no centro da Inglaterra, em 2012, apresenta a teoria de que os príncipes teriam sobrevivido.

"Me disseram: 'Se você não tem corpos formalmente identificados, trata-se de um caso de desaparecimento. E você deve tratar a investigação como tal", relata Langley.

No entanto, segundo novas fontes descobertas pela equipe de Langley, Lambert Simnel era qualificado como "filho do rei Eduardo". Para a autora, se trataria do príncipe Eduardo, filho mais velho de Eduardo IV.