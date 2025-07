Ministro iraniano diz que negociações por acordo nuclear só são possíveis sem pressão

Os Ministros de Relações Exteriores do grupo europeu E3 e a Alto Representante da União Europeia (UE), Kaja Kallas, tiveram uma chamada telefônica com o homólogo iraniano, Seyed Abbas Araghchi, voltada para o acordo nuclear com o país persa. Em sua conta no X, o representante de Teerã escreveu que "qualquer nova rodada de negociações só será possível quando a outra parte estiver pronta para um acordo nuclear justo, equilibrado e mutuamente benéfico".