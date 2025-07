México: ministro da Economia diz que país já está em negociação com EUA sobre tarifas

O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, disse neste sábado que o país já está em negociações com os Estados Unidos para "proteger empresas e empregos". Em comunicado publicado nas redes sociais, Ebrard afirmou que uma delegação mexicana se reuniu ontem com representantes americanos para instalar uma mesa de trabalho permanente, na qual serão tratados temas da relação bilateral. Segundo ele, a delegação dos EUA informou sobre as cartas enviadas para diferentes países com novas tarifas a partir de agosto. "Mencionamos na reunião que se trata de uma medida injusta e que não concordamos com ela", disse em nota.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado que o país deve impor tarifas de 30% sobre importações do México e da União Europeia, a partir de 1º de agosto. Ao justificar as tarifas na carta ao México, o argumento de Trump foi a ineficácia do país em lidar com os cartéis de drogas.