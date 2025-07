México desmente que americano detido com armas seja agente da CIA

O governo do México desmentiu nesta terça-feira (8) que um americano detido com posse de armas de fogo seja um agente de inteligência e detalhou que a credencial da CIA que ele portava "era falsa".

O homem foi capturado no Estado do México, no centro do país, após ser visto caminhando na varanda de um apartamento com uma arma longa, anunciou o governo local no sábado passado.