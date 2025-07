Meta suspenderá a propaganda política na UE e culpa as regulamentações atuais

A gigante digital Meta (Facebook, Instagram) anunciou nesta sexta-feira (25) que, devido à rigorosa regulamentação das plataformas digitais na UE, suspenderá a divulgação de propaganda política em suas plataformas no bloco, e responsabilizou a legislação vigente.

A decisão foi tomada tendo em vista as "inviáveis exigências e as incertezas jurídicas" levantadas pela regulamentação europeia.

Dentro do espaço da UE, os usuários das plataformas Meta poderão postar mensagens e discutir questões políticas, observou a empresa.

A Meta afirmou que "a propaganda política online é uma parte vital da política moderna, já que conecta as pessoas com informações importantes sobre os políticos que as representam".