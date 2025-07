Meta é condenada por violação de privacidade de usuário na Alemanha

A gigante americana Meta foi condenada, nesta sexta-feira (4), por um tribunal alemão a pagar uma multa de 5.000 euros (31,8 mil reais na cotação atual) a um usuário do Facebook por violar as regras europeias de proteção de dados, uma decisão que abre caminho para outras reclamações.

A multa é justificada "porque a Meta viola maciçamente a lei europeia de proteção de dados" com seus instrumentos "comerciais" destinados a lucrar com os usuários do Facebook e, assim, ganhar bilhões com a publicidade direcionada, de acordo com uma declaração do tribunal regional de Leipzig (leste).