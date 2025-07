Manifestantes exigem retorno à Venezuela de crianças separadas dos pais por deportação dos EUA

A manifestação se concentrou em frente à sede das Nações Unidas na Venezuela, onde havia um palco com uma imagem gigante exibindo os rostos das 30 crianças. "Filhos, são nossos, os queremos de volta", dizia a faixa.

"Fiquei entre quatro e cinco meses aguardando a deportação com ela, mas não consegui", relatou a jovem mãe, de 26 anos.

Os manifestantes exibiam balões brancos e cartazes com a frase "SOS, USA, libertem nossos filhos".

Uma delegação entregou uma carta a representantes da ONU na Venezuela pedindo "ação urgente em favor do retorno" das crianças separadas de seus pais "de maneira cruel", segundo o documento lido por Angy Zambrano, avó de uma das crianças.

"Hoje fomos à ONU. Ainda há tempo para que a ONU faça algo digno [...] com essas crianças, a ONU pode se redimir, pode emitir uma resolução", afirmou Nahum Fernández, chefe do governo do Distrito Capital.