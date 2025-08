Malásia diz que Trump assistirá à cúpula da Asean em outubro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou sua participação na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) em outubro, informou nesta quinta-feira (31) o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim.

Anwar disse ao Parlamento que esperava anunciar na sexta-feira um acordo com Washington sobre as tarifas.

"Tive a oportunidade de conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele confirmou que participará da 47ª Cúpula da Asean em outubro" na Malásia, afirmou o primeiro-ministro.

A cúpula programada de 26 a 28 de outubro também incluirá a presença de representantes de alto escalão da China, Japão, Coreia do Sul e Índia, além de Trump e dos líderes dos 10 países da Asean.

No entanto, o presidente americano anunciou na terça-feira que não participará da cúpula do G20 na África do Sul, da qual seu país faz parte.