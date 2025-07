Mais de 120 detidos em reduto da oposição na Turquia

Mais de 120 membros do governo municipal de Izmir, reduto da oposição no oeste da Turquia, foram presos nesta terça-feira por "corrupção", segundo a imprensa local e o partido CHP, que denunciou uma operação semelhante à realizada em Istambul em março.

No total, 157 mandados de prisão foram emitidos, informou a imprensa, incluindo o jornal Cumhuriyet e a emissora de televisão privada NTV.

Murat Bakan, vice-presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democratas), o principal da oposição e à frente da terceira maior cidade do país, declarou na rede X que um ex-prefeito e vários "funcionários de alto escalão" foram presos.