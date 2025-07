Maior narcotraficante do Equador aceita ser extraditado aos EUA

O maior narcotraficante do Equador, Adolfo Macías, conhecido como "Fito", aceitou nesta sexta-feira (11) de maneira "livre e voluntária" ser extraditado para os Estados Unidos, onde a promotoria o acusa de tráfico de cocaína e armas, informou a Corte Nacional de Justiça (CNJ).

Fito foi recapturado em junho após fugir de uma prisão de segurança máxima em 2024, o que desencadeou uma onda de violência nunca antes vista no Equador.

Vestido com o uniforme laranja de presidiário e com a barba aparada, ele compareceu à audiência por videoconferência e respondeu ao juiz: "Sim, aceito" (a extradição).

"Uma vez consentida a extradição do requerido, seguirá o trâmite pertinente para o processo" de transferência para os Estados Unidos, disse a CNJ equatoriana em um comunicado.

Quando a decisão for emitida, o presidente do Equador, Daniel Noboa, deverá ordenar a entrega do narcotraficante à Justiça americana.