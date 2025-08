Macron diz que acordo comercial UE-EUA 'não para por aí'

O presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou nesta quarta-feira (30) que a União Europeia não tenha sido mais ofensiva nas negociações comerciais com os Estados Unidos e afirmou que ainda poderia extrair concessões do acordo alcançado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, selou o acordo-quadro com o presidente americano, Donald Trump, no domingo, na Escócia, poucos dias antes de 1º de agosto, data prevista para a entrada em vigor das altas tarifas que ameaçavam paralisar a economia da Europa.

As exportações da UE agora enfrentarão tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos: esse valor está no meio do caminho entre a tarifa zero promovida pela UE e a tarifa de 30% que Trump havia ameaçado.