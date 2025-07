Lula faz foto de família com representantes do Brics na Cúpula de Líderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou agora para a foto de família com os demais nove representantes de países-membros do Brics presentes à Cúpula de Líderes, no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro. A Árabe Saudita, o 11º país-membro do bloco, ficou de fora, uma vez que ainda não oficializou sua entrada no Brics.