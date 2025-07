Lula diz que Sul Global pode liderar desenvolvimento 'sem repetir erros do passado'

O 'Sul Global' pode liderar "um novo paradigma de desenvolvimento, sem repetir os erros do passado", segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em discurso na cúpula do Brics, o presidente brasileiro frisou que será lançada nesta segunda-feira, 7, a Parceria pela Eliminação de Doenças Socialmente Determinadas no encerramento da Cúpula do Brics.