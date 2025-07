Linda Yaccarino se demite após dois anos como CEO do X

Linda Yaccarino renunciou, nesta quarta-feira (9), do cargo de CEO (diretora-executiva) da plataforma X, a rede social antes conhecida como Twitter, após dois anos à frente da empresa de propriedade do bilionário Elon Musk.

Em um comunicado publicado na própria plataforma, Yaccarino disse ter decidido deixar o cargo após o que ela descreveu como "dois anos incríveis" no comando da empresa durante sua grande transformação.

Ela não deu nenhuma explicação para a sua saída, mas sua demissão ocorre no momento em que o Grok, chatbot de inteligência artificial do X, é alvo de duras críticas por comentários antissemitas enaltecendo Adolf Hitler e insultando o islã em postagens diferentes na plataforma.

Em uma breve resposta à postagem de Yaccarino no X, Musk escreveu: "Obrigado por suas muitas contribuições".

Yaccarino, ex-executiva de publicidade da NBCUniversal, assumiu como CEO do X em junho de 2023, substituindo Musk, que estava no cargo desde que comprou o Twitter em outubro de 2022 por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões, em cotação da época).