Líderes do Brics defendem multilateralismo, diz Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse há pouco que os líderes dos membros do Brics defendem o multilateralismo, que o mundo não precisa de protecionismo e que o posicionamento dos EUA sobre o tema é um "contrassenso." Fávaro participa da cúpula de líderes do Brics que acontece no Rio de Janeiro, hoje e amanhã.