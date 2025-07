Líder do PKK promete desarmamento rápido

O líder histórico do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), Abdullah Öcalan, prometeu um desarmamento rápido de seu movimento, em uma mensagem divulgada nesta quarta-feira (9).

Em uma mensagem divulgada por meios próximos ao PKK da prisão onde se encontra preso desde l999, Öcalan prometeu realizar rapidamente o prometido desarmamento de seus combatentes, cuja primeira cerimônia está prevista para sexta-feira no norte do Iraque.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou imediatamente sua confiança em um resultado iminente: "Esperamos notícias positivas nos próximos dias", disse o mandatário aos deputados de seu partido, o AKP, desejando que "este promissor processo conclua com sucesso o mais rápido possível, sem obstáculos nem risco de sabotagem".

Öcalan, líder do movimento apesar de estar detido, indicou que "se trata de uma transição voluntária da fase do conflito armado para a da democracia e o Estado de direito".

"As modalidades do desarmamento serão definidas e aplicadas rapidamente", prometeu em uma mensagem de vídeo em que é visto cercado por outros seis membros do PKK detidos na prisão da ilha de Imrali, em frente a Istambul.