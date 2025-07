Líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

Ozzy Osbourne, o líder do grupo de heavy metal Black Sabbath, morreu nesta terça-feira (22) aos 76 anos, anunciou sua família em comunicado, apenas algumas semanas depois de um épico show de despedida.

O cantor, que foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2019, faleceu apenas duas semanas depois de subir pela última vez no palco em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra.

"É com mais tristeza do que as palavras podem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã", diz o comunicado da família.

Ozzy "estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", acrescenta.

Apelidado de "Príncipe das Trevas", que certa vez arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida no palco durante uma apresentação, Ozzy foi um dos pioneiros do heavy metal -- uma vertente do hard rock -- com o Black Sabbath, que obteve enorme sucesso comercial na década de 1970.

O mundo da música lhe rendeu homenagem nesta terça. "Era um amigo muito querido e um grande pioneiro que garantiu um lugar para si no panteão dos deuses do rock -- uma autêntica lenda", escreveu Elton John, que colaborou na canção que dá título ao disco de Osbourne "Ordinary Man".

"Tambémn era uma das pessoas mais divertidas que já conheci. Vou sentir muito a sua falta", acrescentou no Instagram.

"Era a voz de Ozzy a que me transportava para um universo sombrio. Uma grande fuga", compartilhou na rede social X Mike McCready, do Pearl Jam.

O grupo Black Sabbath, por sua vez, publicou apenas duas palavras em inglês no Instagram: "Ozzy Forever" (Ozzy para sempre).

- Vacina antirrábica -

Ozzy pôs fim a uma longa e agitada carreira em 5 de julho, quando executou as canções mais emblemáticas de sua carreira solo e fez uma última apresentação com o Black Sabbath, com a formação original, diante de um público emocionado no estádio Villa Park, do clube de futebol Aston Villa da Premier League inglesa.

"É a última música. Seu apoio nos permitiu viver um estilo de vida incrível [...] Agradeço do fundo de nossos corações", disse Osbourne ao público após encerrar o show com "Paranoid", o tema mais famoso da banda.

Seus companheiros da formação original, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward se juntaram ao Príncipe das Trevas para esse último concerto, batizado como "Back to the Beginning", que também contou com participações de outros importantes grupos de heavy metal, como Metallica, Pantera e Slayer, fortemente influenciados pelo quarteto surgido na cidade de Birmingham em 1968.

O primeiro álbum do Black Sabbath, de mesmo nome, alcançou o top 10 no Reino Unido em 1970 e pavimentou o caminho para uma série de álbuns de sucesso.

O grupo chegou a vender mais de 75 milhões de álbuns em todo o mundo. A banda entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2006 e Ozzy foi incluído pela segunda vez no ano passado por sua carreira solo.

A vida pública de Ozzy sofreu uma nova reviravolta com o programa de reality show "The Osbournes" nos anos 2000, que acompanhava os altos e baixos de sua vida familiar junto de sua esposa Sharon, com quem se casou em 1982, e dois de seus filhos.

Nascido como John Michael Osbourne em 3 de dezembro de 1948 em Birmingham, deixou a escola aos 15 anos e realizou trabalhos esporádicos, como em uma fábrica, antes de se juntar a seu colega de escola Butler em várias bandas, até que encontrou o sucesso com o Black Sabbath.

Suas apresentações no apogeu de seu hedonismo passaram a fazer parte da história do rock, em particular um show em 1982 em Des Moines, nos Estados Unidos, quando arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida sobre o palco.

Ozzy contou que acreditava que um fã tinha jogado no palco um morcego falso de borracha, e que não se deu conta de que era de verdade até que deu a mordida.

"Posso garantir que as vacinas antirrábica que tomei depois não foram nada divertidas", declarou ao apresentador americano David Letterman em 1982.