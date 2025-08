Líder da oposição convoca "organização clandestina" contra Maduro na Venezuela

"Maduro, você que tem tanto medo de ser invadido, as forças que vão tirá-lo do poder já estão aqui, dentro da Venezuela, e somos milhões", declarou Machado em um vídeo nas redes sociais, transmitido da clandestinidade.

As autoridades venezuelanas já acusaram Machado de liderar conspirações contra Maduro; quase mil pessoas - incluindo dirigentes muito próximos a ela - foram detidas desde 28 de julho.

Machado convocou para "a organização clandestina de todas as estruturas dentro da Venezuela". "Assim como desobedecemos à tirania e os deixamos humilhantemente sozinhos ontem, nos preparamos para a ação cívica no dia em que for necessário."