Libertam imigrantes detidos em El Salvador em troca de prisioneiros Venezuela-EUA

A Venezuela repatriou nesta sexta-feira (18) um grupo de imigrantes detidos em uma megaprisião para membros de gangues em El Salvador como parte de uma troca de presos com os Estados Unidos.

O governo do presidente Trump declarou essa quadrilha como "organização terrorista" e invocou uma lei sobre inimigos estrangeiros de 1798 para expulsar esses imigrantes de forma rápida.

Dois aviões com bandeira venezuelana decolaram de El Salvador pouco antes de as autoridades dos Estados Unidos e da Venezuela confirmarem a operação.

A embaixada dos Estados Unidos que atende Caracas a partir de Bogotá publicou uma foto dos libertados com bandeiras do país. Não está clara a identidade deles, assim como também não se sabe quem são os venezuelanos envolvidos.

"Estou muito feliz, a felicidade não cabe no meu peito", disse à AFP Mercedes Yamarte, mãe de Mervin Yamarte, um dos detidos no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot). "Preparei a recepção, o que vou fazer é uma sopa", contou.