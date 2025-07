Leão é abatido na Turquia após fugir e ferir um homem

O animal atacou Suleiman Kir, um trabalhador agrícola que dormia em um campo de pistaches com a mulher, descreveu o jornal BirGun. Kir lutou com o leão antes de ele fugir e ficou ferido.

O agricultor contou ao jornal que percebeu a presença do leão quando acordou para as orações da madrugada. "Estávamos cobertos com mantas e, quando soou o chamado para a oração, tentei me levantar, mas não consegui. De repente, senti algo tocando meu pé esquerdo e, quando finalmente consegui me levantar, vi que era algo enorme: pensei que fosse um cachorro", descreveu, ainda em choque com o incidente.