Kremlin afirma não esperar nenhum avanço milagroso durante as negociações com a Ucrânia

Esta terceira rodada de conversações diretas em Istambul será realizada novamente sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deu à Rússia um prazo de 50 dias para alcançar um acordo com Kiev, sob ameaça de severas sanções.

Embora a Rússia tenha declarado em várias ocasiões estar disposta a negociar, voltou nesta terça-feira a esfriar as esperanças de uma resolução rápida do conflito iniciado em fevereiro de 2022.

"Não há razão para esperar avanços milagrosos, mas temos a intenção de defender nossos interesses, garanti-los e cumprir os objetivos que estabelecemos desde o início", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Embora Zelensky tenha anunciado na noite de segunda-feira que as negociações ocorreriam na quarta-feira, Peskov disse esperar que elas sejam realizadas "esta semana".

O líder ucraniano já anunciou a composição da delegação de seu país, liderada - como em ocasiões anteriores - pelo ex-ministro da Defesa Rustem Umerov, considerado um hábil diplomata, e incluirá representantes dos serviços de inteligência, do corpo diplomático e da presidência.

Peskov sublinhou na segunda-feira que as posições de ambos os lados continuam "diametralmente opostas".

A Rússia exige que a Ucrânia ceda quatro regiões do leste e sul que ocupa parcialmente, além da península da Crimeia, anexada em 2014. Também exige o fim do fornecimento de armas ocidentais e o abandono definitivo do objetivo ucraniano de integrar-se à Otan.