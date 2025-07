Justiça argentina autoriza visita de Lula a ex-presidente Cristina Kirchner

A Justiça Argentina autorizou nesta quarta-feira (2) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visite a ex-presidente do País Cristina Kirchner durante a sua passagem por Buenos Aires, segundo informou o jornal Clarín. O pedido foi feito pela própria ex-presidente, que está em prisão domiciliar. O Palácio do Planalto ainda não confirmou quando poderá ocorrer o encontro.

O chefe do Executivo brasileiro chega nesta quarta à Argentina por volta de 19h para participar na quinta, 3, da 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, quando receberá do presidente argentino, Javier Milei, a presidência temporária do bloco, com duração de seis meses.