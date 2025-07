Justiça argentina autoriza a visita de Lula a Kirchner em sua prisão domiciliar

A Justiça argentina autorizou o pedido da ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por condenação por corrupção, para receber a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegará a Buenos Aires nesta quarta-feira (2).

Lula participará da cúpula presidencial do Mercosul em Buenos Aires na quinta-feira, sua primeira visita à Argentina desde que o presidente Javier Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023.

Os advogados de Kirchner solicitaram permissão ao tribunal para visitá-la no apartamento no bairro de Constitución, onde ela cumpre pena de seis anos por fraude desde 18 de junho. Ela também foi impedida permanentemente de exercer cargos públicos.

Após a sentença de Kirchner, o presidente brasileiro revelou que conversou com ela por telefone e expressou publicamente sua solidariedade.

"Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando", escreveu Lula no X em junho.