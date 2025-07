Juliana Marins pode ter morrido bem antes do socorro chegar, diz IML do Rio; entenda divergência nas datas

Juliana Marins foi filmada com vida por um drone de turistas após a queda, mas não se sabe quando ela morreu. Reprodução / Reprodução

O caso de Juliana Marins, turista brasileira que caiu de um penhasco enquanto fazia trilha em um vulcão na Indonésia, gerou controvérsias sobre a data da morte, com versões divergentes entre laudos e declarações oficiais (veja linha do tempo abaixo).

A principal dúvida é por quanto tempo Juliana sobreviveu após a queda, ocorrida em 21 de junho, um sábado. A informação é considerada crucial, já que, se ela permaneceu viva por poucos dias, um resgate mais rápido poderia ter salvado sua vida.

Versões iniciais chegaram a apontar que Juliana teria morrido poucas horas antes do socorro chegar — ou até mesmo após ter sido içada pela equipe de resgate. Entretanto, uma nova autópsia feita no Brasil indica que a brasileira pode ter morrido antes do que foi divulgado pelas autoridades da Indonésia.

Os peritos brasileiros afirmam que não foi possível estimar a data exata da morte devido às condições em que o corpo chegou ao país, já embalsamado. No entanto, de acordo com o g1, o documento confirma o que indicou o primeiro exame realizado na Indonésia, revelando informações que ainda não haviam sido divulgadas.

Segundo o laudo, Juliana teria morrido entre 1h15min de 23 de junho e 1h15min do dia 24. O acidente aconteceu na manhã do dia 21 e o corpo foi encontrado na noite do dia 24, no horário local.

Essa versão diverge da informada pelo médico legista responsável pela autópsia na Indonésia, que disse que ela teria morrido entre 1h e 13h do dia 25, quando o corpo foi recuperado. A afirmação foi controversa, pois contrariava a declaração inicial da agência de resgate Basarnas, que havia informado que ela foi encontrada morta na noite de 24 de junho.

Quando Juliana morreu?

Não há consenso sobre a data da morte de Juliana Marins. Confira as três informações divulgadas sobre o caso:

A agência de resgate Basarnas informou que Juliana foi encontrada pela equipe de resgate já sem vida na noite de 24 de junho . Essa é a primeira versão oficial divulgada, sem detalhes técnicos ou laudo médico

já sem vida . Essa é a primeira versão oficial divulgada, sem detalhes técnicos ou laudo médico O médico legista da Indonésia afirmou à imprensa que Juliana pode ter morrido entre 1h e 13h do dia 25 . Essa estimativa sugere que ela ainda estaria viva durante o processo de resgate , entrando em conflito com a versão anterior e levantando suspeitas de falhas no socorro

afirmou à imprensa que Juliana pode ter morrido entre . Essa estimativa sugere que ela ainda estaria , entrando em conflito com a versão anterior e levantando suspeitas de falhas no socorro O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro afirmou em novo laudo que não foi possível determinar a data da morte, devido ao estado do corpo, mas reproduziu conteúdo do primeiro laudo indonésio, que aponta que Juliana teria morrido entre 1h15min de 23 de junho (segunda) e 1h15min do dia 24 (terça). Essa versão contradiz a estimativa do legista indonésio e reforça que a morte ocorreu antes do resgate.

Causa da morte

A brasileira de 26 anos morreu em decorrência de múltiplos traumas causados pela queda do penhasco durante trilha no vulcão Rinjani. A conclusão está em laudo pericial realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro.

O documento, elaborado com base no exame cadavérico, concluiu que a causa imediata foi hemorragia interna provocada por lesões poliviscerais e politraumatismo. Os peritos estimam que Juliana teria sobrevivido por no máximo 15 minutos após o impacto.

Não foi possível avaliar o horário exato da morte da brasileira. Os peritos, porém, não descartam a possibilidade de que Juliana tenha passado por um período de sofrimento físico e psíquico antes da morte.

"Pode ter havido um período agonal antes da queda fatal, gerando sofrimento físico e psíquico, com intenso estresse endócrino, metabólico e imunológico ao trauma", diz trecho do laudo.

Uma perícia já tinha sido realizada na Indonésia. Ela apontava que a jovem morreu 20 minutos após uma queda e não teve hipotermia. Não ficou claro, entretanto, quando ocorreu esta queda, já que o corpo foi encontrado cerca de 300 metros abaixo de onde caiu inicialmente.

Quem era Juliana Marins

Juliana Marins, 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou na área de produção e conteúdo em canais como Off e Multishow, experiência registrada em seu perfil no LinkedIn, onde acumulava elogios profissionais.

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Apaixonada por aventuras, organizou por conta própria um mochilão pela Ásia, iniciado no fim de fevereiro. O estilo da viagem, mais independente e sem guia fixo, permitia a ela montar o próprio roteiro e explorar com mais liberdade os países que visitava.

Durante o percurso, Juliana passou por Filipinas, Vietnã e Tailândia antes de chegar à Indonésia. Em suas redes sociais, compartilhava registros das experiências, incluindo paisagens, mergulhos e momentos de lazer.

Linha do tempo do caso

Sábado, 21 de junho

Por volta das 4h, Juliana foi deixada sozinha pelo guia, segundo relato da família.

Às 6h, o guia a avistou pela primeira vez após a queda.

Às 8h30min, a brigada de primeiros socorros começou a subir a montanha.

Entre 10h e 12h, turistas registraram imagens de Juliana com um drone, caída em um desfiladeiro.

Às 14h, a brigada de primeiros socorros chegou ao local do acidente, mas com equipamentos inadequados.

Segundo o pai de Juliana, a equipe da Basarnas (resgate local) chegou ao topo da montanha às 19h (horário local). Ao descerem até o ponto onde ela havia sido vista (a cerca de 200 metros da trilha), Juliana já não estava mais no local.

Domingo, 22 de junho

O resgate foi interrompido devido ao mau tempo.

Segunda-feira, 23 de junho

Pela manhã, as buscas foram retomadas pelas equipes de resgate da Indonésia, ainda com dificuldades por causa do tempo.

Um drone enviado pela equipe de resgate registrou Juliana imóvel no local da queda, sem responder a estímulos visuais.

Um laudo feito na Indonésia, divulgado posteriormente pela perícia brasileira, indica que Juliana pode ter morrido nas primeiras horas da segunda-feira, no horário local.

Terça-feira, 24 de junho

O resgate foi retomado pela manhã (horário local).

Juliana foi encontrada sem vida pelas equipes de resgate. A informação foi divulgada por volta das 22h (horário local).

Devido à falta de luz, alpinistas voluntários dormiram no penhasco e decidiram continuar o trabalho no dia seguinte.

Segundo a primeira informação do legista local, Juliana ainda estaria viva neste dia.

Quarta-feira, 25 de junho

Às 6h (horário local), voluntários começaram a subir com o corpo.

Juliana foi içada do vulcão às 13h51min (horário local).

O médico legista da Indonésia informou que Juliana teria morrido entre 1h e 13h desse dia — ou seja, ela estaria viva até o momento em que foi trazida de volta ao topo do desfiladeiro.

Quinta-feira, 26 de junho

A autópsia realizada em Bali confirmou que a causa da morte foi traumatismo por força contundente, com danos aos órgãos internos e hemorragia extensa.

1º de julho

O corpo de Juliana chegou ao Rio de Janeiro.

9 de julho

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro confirmou que a causa da morte foi a queda.