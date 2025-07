Juiz de Nova York bloqueia revogação de status de proteção a imigrantes haitianos

Um juiz de Nova York suspendeu a ordem do governo do presidente Donald Trump de revogar o Status de Proteção Temporária (TPS) que permite que mais de 520.000 haitianos vivam nos Estados Unidos.

Na semana passada, o DHS anunciou que as deportações começariam no início de setembro, sob o argumento de que a situação no Haiti "melhorou o suficiente para que os cidadãos haitianos possam retornar com segurança às suas casas".