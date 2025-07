Juiz colombiano declara pai de crianças resgatadas na selva em 2023 culpado por estupro

A Justiça colombiana declarou culpado nesta segunda-feira (7) por estupro e abuso sexual de menor de idade o pai de duas das quatro crianças indígenas que ficaram perdidas por 40 dias na Amazônia colombiana em 2023, após um acidente de avião.

Um representante da Promotoria informou à AFP que um juiz considerou Manuel Ranoque culpado, e a sentença será tornada pública nos próximos dias.

Muito presente na mídia durante as buscas pelas crianças, Ranoque foi preso em 2023, poucos meses depois do resgate.

O acusado "será condenado pelos crimes de atos sexuais com menor de 14 anos e acesso carnal violento", que na Colômbia são punidos com penas de até 20 anos de prisão, acrescentou a Promotoria.

Ranoque é o pai biológico das duas crianças menores, que na época tinham 1 e 5 anos.

As quatro crianças foram as únicas sobreviventes de um acidente de avião no qual viajavam com a mãe e outros dois adultos.

Elas foram resgatadas mais de um mês depois, na densa selva do sudeste do país, após uma façanha de sobrevivência que repercutiu no mundo inteiro.

Ranoque, pertencente ao povo indígena Huitoto, participou da operação.

As crianças sobreviveram com um pacote de farinha de mandioca que estava no avião e frutos silvestres. Após o resgate, ficaram sob custódia do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF).

Sua sobrevivência e o resgate que uniu militares e expedicionários indígenas inspiraram livros, filmes e um documentário produzido pela Netflix.