Jornalista sofre ataque a tiros no sul da Colômbia

O repórter colombiano Gustavo Chicangana levou quatro tiros em um ataque contra ele e sua mulher no departamento de Guaviare, denunciaram neste domingo autoridades, as Nações Unidas e organizações que defendem a liberdade de imprensa.

O casal está internado em um hospital da região. O jornalista apresenta ferimentos no ombro esquerdo, pescoço e tórax, segundo a polícia.

O ataque ocorreu na noite de ontem, na entrada da residência do casal. Chicangana conta com uma escolta, devido às ameaças frequentes que recebe por suas denúncias, em um departamento que sofre com a violência dos grupos armados.