Jihad Islâmica publica vídeo de refém israelense

A AFP não pôde determinar a autenticidade do vídeo, nem a data de sua gravação.

Um vídeo dele já tinha sido divulgado em 16 de abril pelo grupo armado, aliado do movimento islamista Hamas.

O braço armado da Jihad Islâmica anunciou, na semana passada, que tinha perdido o contato com este refém, o que repetiu em um comentário no início do vídeo divulgado nesta quinta, sugerindo que estas imagens teriam sido gravadas há mais de uma semana.