Japão rebaixa alertas de tsunami para várias regiões do país

A agência meteorológica do Japão rebaixou nesta quarta-feira(30) os alertas de tsunami emitidos para uma ampla faixa do arquipélago após um terremoto de magnitude 8,8 na costa da Península de Kamchatka, na Rússia, embora tenha mantido os alertas para as áreas ao norte inalterados.

Os alertas para a região de Ibaraki, no leste do Japão, e para o sul, até Wakayama, foram rebaixados para "advertências", informou a agência meteorológica do Japão em seu site.

Um tsunami com ondas de 1,3 metro atingiu Miyagi, um porto no norte do Japão, na costa do Pacífico, às 13h52 (01h52 no horário de Brasília), informou a agência horas antes.

Um terremoto de magnitude 8,8 na costa do Extremo Oriente da Rússia, um dos mais fortes já registrados, desencadeou tsunamis com ondas de quatro metros e alertas de evacuação dos Estados Unidos à Colômbia.

Autoridades russas relataram feridos leves, mas nenhuma morte foi registrada no terremoto, o mais forte na região desde 1952.

O tremor ocorreu na manhã desta quarta-feira, na costa de Petropavlovsk (20h24 de terça-feira no horário de Brasília), na Península de Kamchatka, na Rússia, a uma profundidade de 19 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).